Bilanz positiv, aber ÖFB-Team seit 41 Jahren ohne Sieg gegen Norwegen

Oslo/Wien – Das österreichische Fußball-Nationalteam hat seit 41 Jahren nicht gegen Norwegen gewonnen. Die ÖFB-Auswahl hält vor dem Nations-League-Duell am Freitag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Oslo gegen die Skandinavier mit sieben Siegen in zehn Spielen zwar eine klar positive Bilanz. In den jüngsten drei Begegnungen gab es aber zwei Niederlagen und ein Remis.