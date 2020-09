Merkel: Unterzeichnung von Mercosur-Abkommen "kein gutes Signal

Anders als die Pestizid-Lobbyisten behaupten würden, hätte die Rübenbauern hierzulande zuletzt deutlich mehr Pestizide zur Verfügung als die Rübenbauern in anderen EU-Staaten. Denn das österreichische Landwirtschaftsministerium habe das 2018 verhängte EU-weite Verbot von drei bienenschädlichen Neonikotinoiden von Beginn an durch Notfallzulassungen untergraben.

Köstinger hat für morgen, Donnerstagvormittag, zu einem runden Tisch mit allen Stakeholdern geladen. Grund dafür: Seit die Agrana angekündigt hat ihre Zuckerfabrik in Leopoldsdorf zu schließen gehen die Wogen hoch. Gemeinsam mit den Bauern und anderen Stakeholdern soll eine Lösung gefunden werden, so Köstinger.

Grund für die Schließung im kommenden Jahr sei der Rückgang von Zuckerrüben-Anbauflächen in Österreich, so die Agrana in einer Aussendung. Heuer werde in Leopoldsdorf noch einmal verarbeitet, weil die Erträge von den nur mehr 26.000 Hektar Anbauflächen "außerordentlich hoch" und die Verarbeitung "ökonomisch sinnvoll" wären.