Nach Kritik von Platter: Swarovski will nicht an Standort Wattens rütteln

Es herrsche in der Belegschaft große Verunsicherung, meint LH Günther Platter. © Julia Hammerle

Wattens, Innsbruck – Der massive Sparkurs mit radikalem Personalabbau sorgt bei Tirols größtem Industriekonzern Swarovski weiterhin für hohe Wellen. Betriebsrat und Belegschaft befürchten eine massive Abwertung des Standorts Wattens und eine Abwanderung des gesamten Managements in die Schweiz. In einem Brief an die Unternehmerfamilie meldeten sich 14 führende Betriebsräte mit einem eindringlichen Appell zu Wort, die Tiroler Tageszeitung berichtete.

Nun forderte Landeshauptmann Günther Platter am Mittwoch das Unternehmen auf, den "zahlreichen Gerüchten endlich ein Ende zu setzen". Platter erinnerte daran, dass der Konzern in den vergangenen Wochen wiederholt auch öffentlich bekräftigt habe, "am Standort Wattens als Hauptsitz festhalten" zu wollen. Dennoch herrsche in der Belegschaft große Verunsicherung.

Swarovski: "Klares Bekenntnis zum Standort Wattens"

Nun hat sich auch das Unternehmen am Mittwoch zu Wort gemeldet. "Im Vorfeld der Gesellschafterversammlung am Freitag stellen die Swarovski-Geschäftsführung und Beirat klar: Am Standort Wattens wird trotz der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen nicht gerüttelt", so der Konzern in einer Aussendung.

Auch das Vehikel, welches die Gruppe zukünftig bündelt, wird weiterhin den Sitz in Tirol haben. Geschäftsführung und Gesellschafter des Swarovski-Konzerns

Die neue Organisationsstruktur werde derzeit ausgearbeitet und soll im Herbst von den Gesellschaftern verabschiedet werden.

CEO Robert Buchbauer © Swarovski

Der Standort Wattens habe eine immense Bedeutung für Swarovski, hieß es. Eine Veränderung der Unternehmensstruktur ändere nichts an der Bedeutung von Wattens, der "Heimat und lebendigen Wiege von Swarovski".

Gerüchte über eine mögliche Abwanderung in die Schweiz oder gar die Schließung des Standortes Schwaz wolle man "ganz klar zurückweisen". Einmal mehr werde seitens der Unternehmensführung betont, dass es sich beim geplanten Stellenabbau um keine Verlagerungen handle, "sondern um eine zwar schmerzliche, aber notwendige Redimensionierung und Kapazitätsanpassung".

Wattens spielt für den Neustart von Swarovski eine wichtige Rolle, wird in Zukunft das globale Entscheidungs- und Kompetenzzentrum für die Produktion und produktionsnahe Bereiche sein und weiterhin unser Leuchtturm, an dem die Marke wie nirgendwo sonst auf der Welt erlebbar ist. CEO Robert Buchbauer

Wie bereits angekündigt, plane das Unternehmen heuer noch 1000 Stellen am Standort Wattens abzubauen. Die Gespräche mit den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden nach den gesetzlich vorgesehenen Fristen mit Auslaufen der Kurzarbeit Ende September starten, betont das Unternehmen.

Für Freitag ist eine Gesellschafterversammlung anberaumt. An dem Tag soll in Wattens auch eine Mahnwache gegen die Abbau-Pläne stattfinden. (TT.com, APA)