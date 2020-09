37-Jähriger bei Sturz mit Mountainbike in Lienz schwer verletzt

Lienz – Ein 37-Jähriger hat sich am Mittwoch bei einem Sturz mit seinem Mountainbike in Lienz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr am Nachmittag von der Sternalm am Hochstein über den geschotterten Forstweg talwärts. Etwa 200 Meter unterhalb der Kreuzung Moosalm/Hochstein bremste er vermutlich zu stark mit der Vorderbremse.