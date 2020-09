Unbekannte stahlen aus Hotel in Eben E-Bikes und Ladegeräte

Eben am Achensee – Einen hohen Schaden richteten Unbekannte zwischen 26. und 27. August in Eben am Achensee an. Wie erst jetzt bekannt wurde, stahlen die Diebe zwei E-Bikes (Trekkingbikes) der Marke KTM aus dem Fahrradabstellraum eines Hotels. Die beiden Schlüssel für die Fahrräder waren hinter der Theke der Rezeption hinterlegt.