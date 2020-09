Elektroautoanteil bei EU-Neuzulassungen in einem Jahr verdreifacht

Brüssel – Der Anteil an Elektroautos bei den EU-Neuzulassungen hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht. Im zweiten Quartal waren 7,2 Prozent aller Neuzulassungen Pkw mit Elektroantrieb, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war der Anteil bei 2,4 Prozent gelegen.