Dank aufmerksamer Polizistin Serie von Diebstählen im Raum Imst geklärt

Seit Ende Mai 2020 häuften sich im Bezirk Imst und teilweise in einem Umkreis von rund 100 Kilometern Einbruchsdiebstähle in Baucontainer auf Freilandstraßen. Eine Polizeibeamtin aus Imst machte schließlich in ihrer Freizeit eine verdächtige Wahrnehmung und meldete das sofort ihren Kollegen beim Landeskriminalamt. Damit konnte die Polizei konkrete Ermittlungen aufnehmen.

In den Fokus der Ermittler gerieten schnell vier bulgarische Staatsangehörige, drei Männer im Alter von 35, 53 und 57 Jahren sowie eine Frau im Alter von 51 Jahren. Nach drei Einbrüchen Ende August 2020 wurden zwei der Verdächtigen auf der Inntalautobahn bei einer polizeilichen Kontrolle gestoppt. Sie hatten Diebesgut aus drei vorangegangenen Einbrüchen im Fahrzeug. Nachfolgende Hausdurchsuchungen in Fahrzeugen und einem Baucontainer, der von den Beschuldigten genutzt wurde, brachten noch mehr Werkzeuge aus diversen Einbrüchen in andere Baucontainer zutage. Weiteres Diebesgut wurde den Ermittlern zufolge versteckt in Gebrauchtfahrzeugen ins Ausland geliefert.