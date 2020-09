Lebensgefährtin in Niederösterreich getötet: Lebenslange Haft für 54-Jährigen

Korneuburg – Ein 54 Jahre alter Mann ist am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er soll seine 48-jährige Lebensgefährtin im Dezember 2019 im gemeinsamen Wohnhaus im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser mit rund 15 Zentimetern Klingenlänge erstochen haben. Der Schuldspruch gegen den in Wien geborenen Staatenlosen ist nicht rechtskräftig.