Autodieb aus Vorarlberg ging Tiroler Polizei bei Imst ins Netz

Imst – Von Erfolg gekrönt war am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Fahndung nach einem in Vorarlberg gestohlenen Auto. Gegen 5 Uhr wurde die Autobahnpolizei Imst auf der A12 in Tirol auf das gesuchte, nicht zum Verkehr zugelassene Fahrzeug aufmerksam. Der Lenker, ein 25-jähriger Afghane, wurde angehalten und vorläufig festgenommen.