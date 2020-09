Siebenjährige von Alkolenker angefahren: Sechs Meter weit in Wiese geschleudert

Bregenz – Ein Alkolenker hat am Donnerstag in Sulzberg (Bregenzerwald) ein siebenjähriges Kind angefahren. Infolge des Zusammenstoßes mit dem Wagen wurde das Mädchen sechs Meter weit in eine angrenzende Wiese geschleudert. Das Kind dürfte aber glimpflich davon gekommen sein, nach Angaben der Polizei erlitt es nur leichte Verletzungen.