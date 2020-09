Rechnungen in Bichlbacher Unterkünften nicht bezahlt: 43-Jähriger in Haft

Bichlbach – Wochenlang mietete sich ein 43-Jähriger in verschiedenen Unterkünften in Bichlbach ein. Wohl wissend, dass er die Nächtigungskosten nicht bezahlen konnte. Zwischen 15. Juni und 3. September brachte der Niederländer es auf eine unbezahlte Zeche von einigen Hundert Euro.

Am Donnerstag wurde er von der Polizei in Bichlbach festgenommen. Der 43-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)