Corona-Ampel seit heute in Betrieb: Tirol hat bereits gelb geblinkt

Wien, Innsbruck – Grün-gelb-orange-rot: Das sind die vier Farben, anhand derer die Corona-Kommission des Gesundheitsministeriums ab sofort einmal wöchentlich die Lage der Epidemie darstellen. will. Der Bezirk Kufstein leuchtet gelb („mittleres Risiko"), der Rest des Bundeslandes ist grün. Tirol und vor allem die Landeshauptstadt Innsbruck haben aber gelb geblinkt, wie aus den Empfehlungen der Kommission hervorgeht, die das Innenministerium auf seiner Homepage veröffentlicht hat.

Ein Richtwert für die Einstufung eines Bundeslandes, eines Bezirks oder einer Gemeinde ist die sogenannte „7-Tagesinzidenz". Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern es in der Vorwoche gab. Österreichweit liegt dieser Wert bei nunmehr 20. Für das ganze Land Tirol stieg die Zahl von 21 auf 25. Im nunmehr gelben Kufstein waren es 62, bei steigender Tendenz, in Innsbruck-Stadt 33, bei allerdings fallender Tendenz.