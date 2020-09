Vier Gelbe zur Premiere und „Gemmas an!" an die Länder

Wien, Kufstein – Mit Wien, Linz und Graz und dem Bezirk Kufstein in Tirol sind vier Regionen bei der Premiere der Corona-Ampel von „grün" auf „gelb" gesprungen: Verschärfung der Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Schulen werden die Folge der Einstufung „mittleres Risiko" sein, gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei der Pressekonferenz der Regierung in Wien bekannt.

📽️ Video | Das war die Pressekonferenz zum Start der Corona-Ampel

Um 10.15 Uhr gingen alle Informationen zur Ampel dann auch auf der neuen Webseite https://corona-ampel.gv.at/ online, und nur 45 Minuten später gab es die erste Reaktion einer betroffenen Region: Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) gab bei einer Pressekonferenz bekannt, die Gelb-Schaltung „seiner" Stadt zu ignorieren und „keine wie immer gearteten Verschärfungen" durchzuführen. Man sei „einigermaßen überrascht, um nicht zu sagen entsetzt" über diese Einstufung. Wobei Rudolf Anschober (Grüne) zuvor in Wien gegenüber den „gelben" Regionen noch betonte, diese Einstufung sei „kein Grund zur Dramatik", denn eines sei klar: „Städte haben es schwerer" – und daher gebe es keinen Grund für Vorwürfe.

Der Ressortleiter verriet auch, dass es noch weitere sechs Regionen gegeben habe, bei denen die „7-Tagesinzidenz" eine Einstufung durch die Corona-Kommission notwendig machte, die dann aber aufgrund der vier Indikatoren zur weiteren Beurteilung nicht „gelb" wurden. Näher betrachtet wurden etwa in diesem Zusammenhang die Städte Innsbruck, Wels oder der Bezirk Linz-Land. Vermerkt ist das ebenfalls auf der neuen Seite, denn die „Empfehlung der Corona-Kommission" vom Donnerstag steht dort zum Download bereit. Dieses vom Gesundheitsminister als „Schub an Transparenz" bezeichnete Vorgehen sollte für die – von Bürgermeister Luger vermisste – Nachvollziehbarkeit der Entscheidung sorgen, da dort alle Grundlagen für die Entscheidungen aufgelistet sind.

Anschober: „Grün ist kein Freibrief"

Anschober warnte am Freitag auch, dass „Grün kein Freibrief" sei: „Wir müssen weiterhin achtsam sein", es seien weiterhin die Basismaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten umzusetzen. Die Ampel sei nichts Statisches, da gebe es Dynamik nach oben und unten.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verstand die erste Ampelschaltung auch als Appell an die Bundesländer, denn bei der Geschwindigkeit der Testungen auf das Virus SARS-CoV-2 und bei der Kontaktverfolgung gebe es immer noch Unterschiede. Hier brauche es einen Wettbewerb, denn „Zielvorgabe ist weiterhin 24 Stunden bis zur Meldung der Infektion und ebenso bis Rückverfolgung der Kontakte", und das Ziel müsse jetzt im Herbst erreicht werden – und daher: „Gemmas an!". Wer die aus seiner Sicht langsamen Bundesländer sind, verriet Kogler jedoch nicht.

Kurz: Geschwindigkeiten der Testungen evaluieren

Bundeskanzler Kurz appellierte ebenfalls an die Gesundheitsbehörden und nannte die Arbeit der Exekutive als Beispiel: „Mit der selben Genauigkeit und Transparenz wie die Polizei" sollten diese in Zukunft arbeiten, denn da könne man täglich nachfragen, wann und mit welchem Resultat die Quarantänekontrollen durchgeführt wurden: "Diese Genauigkeit braucht es in der Gesundheit". Es gelte die Wartezeiten bei 1450 oder bei der Geschwindigkeiten der Testungen zu evaluieren – nicht wegen eines Wettbewerbs, sondern damit man sich bei Notwendigkeit personell stärken könne, um so im Herbst die zweite Welle zu verhindern.