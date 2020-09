Urlauber-Kleinbus brannte auf Brennerautobahn komplett aus

Mühlbachl – Die Fahrt in den Süden endete für drei schwedische Urlauber am Freitag ungeplant auf der Brennerautobahn bei Mühlbachl. Gegen 13.30 Uhr geriet der Kleinbus der Männer (63, 61 und 36) in Brand. Vorbeifahrende Lenker machten die Schweden auf das Feuer aufmerksam.