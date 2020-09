Ferienende in Ostösterreich und Bayern: Grenzwartezeiten bis zu einer Stunde

Am Karawankentunnel in Kärnten, einem Grenzübergang zu Slowenien, staute es sich im Urlauberverkehr am Samstag erneut. Zu Verzögerungen kam es am Fernpass zwischen Imst und Bayern, zudem kann es auf der Tauernautobahn (A10) immer wieder zu Wartezeiten vor Tunnels kommen.