Unfall bei Landeanflug in Fügen: Gleitschirmpilot erlitt Rückenverletzung

Fügen – Gegen 10.40 Uhr wollte ein 26-Jähriger Gleitschirmpilot auf dem Landeplatz der Spieljochbahn in Fügen landen. Dabei geriet der Österreicher laut Polizei ins Pendeln und in Rückenlage. Der Mann streifte eine Zaunsäule. Nach Angaben des Nach Angabe des behandelnden Arztes dürfte sich der Mann eine Wirbelfraktur zugezogen haben. Der 26-Jährige wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)