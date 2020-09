Zwei Fahrradunfälle mit schweren Verletzungen: Biker trugen keinen Helm

Mayrhofen, Pertisau – Gleich zwei schwere Fahrradunfälle beschäftigten am Samstag die Einsatzkräfte im Bezirk Schwaz: In Pertisau war ein 21-jähriger E-Bike-Fahrer zu Sturz gekommen, in Mayrhofen ein 58-jähriger Radfahrer. Beide wurden schwer verletzt.