Serena Williams blieb bei den US Open weiter auf Major-Rekord-Kurs

New York - Serena Williams hat erstmals bei den diesjährigen US Open einen Satz abgegeben, ist aber weiter auf Kurs 24. Grand-Slam-Titel. Die 38-jährige US-Amerikanerin musste gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens, die selbst 2017 in Flushing Meadows den Titel geholt hatte, Satz eins abgeben, ehe sie noch sicher 2:6,6:2,6:2 siegte. Vorjahresfinalist Daniil Medwedew kam ohne Satzverlust weiter.