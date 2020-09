Spätsommer kehrt ab Dienstag mit bis zu 27 Grad nach Tirol zurück

Wien, Innsbruck – Nach dem Temperatursturz vom Sonntag kehrt in der kommenden Woche der Spätsommer mit Temperaturen bis zu 27 Grad zurück. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostiziert nach abklingendem Regen einen zunehmenden Hochdruckeinfluss ab Dienstag.

Während der Vormittagsstunden liegen am Montag noch zahlreiche Wolken einer abziehenden Kaltfront über Österreich. Auch in Tirol sind sonnige Auflockerungen selten, am wahrscheinlichsten zeigt sich die Sonne im Außerfern und im inneralpinen Oberland. Zeitweise kann es leicht regnen, vor allem in Osttirol und im Unterland. Tiefstwerte: 6 bis 11 Grad. Zu erwarten sind Höchstwerte von 14 bis 19 Grad, in Teilen von Österreich bis zu 23 Grad.

Spätsommer kehrt zurück

Am Dienstag sorgt hoher Luftdruck im Ostalpenraum für strahlend sonniges Wetter. Lediglich in inneralpinen Becken und Tälern können sich Nebel zum Teil bis weit in den Vormittag hinein halten. Besonders zäh sind diese im Mur- und Mürztal sowie im Klagenfurter Becken. Allgemein weht schwacher Wind. In der Früh hat es sechs bis 14 Grad, danach erwartet die ZAMG eine Tageserwärmung auf 19 bis 25 Grad.

In Tirol lösen sich die Frühnebelfelder im östlichen Unterland rasch auf und es wird in Nordtirol den ganzen Tag sehr sonnig. In Osttirol wird es nach dem Hochnebel am Vormittag später auch recht sonnig. Nach einem frischen Morgen wird es nachmittags angenehm warm mit Höchstwerten von bis zu 23 Grad.

Bis zu 27 Grad möglich

Am Mittwoch setzt sich das stabile Hochdruckwetter fort und bringt verbreitet strahlenden Sonnenschein. Inneralpin, in südlichen Beckenlagen und im oberösterreichischen Alpenvorland können sich zunächst aber auch ein paar Nebelfelder halten. Der Wind weht meist nur schwach. Auch in Tirol bleibt es trotz Quellwolken am Nachmittag laut dem Wetterdienst ZAMG höchstwahrscheinlich gewitterfrei und trocken.

Auch am Donnerstag scheint zunächst noch verbreitet in ganz Österreich die Sonne, inneralpin und im Süden startet der Tag aber stellenweise wieder mit Nebel. Die Frühtemperaturen betragen zehn bis 16 Grad, die Höchsttemperaturen sind mit 22 bis 27 Grad erreicht. In Tirol kommt es am Nachmittag über dem Alpenhauptkamm zu vermehrter Quellwolkenbildung, es bleibt aber zumeist trocknen. Nur in Osttirol dürfte es am Abend zu lokalen Gewittern kommen.