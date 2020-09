Garage in Wattenberg brannte: Feuerwehr konnte Übergreifen verhindern

Wattenberg – Ein Großbrand hat am Sonntagmittag die Feuerwehr Wattenberg und Wattens in Atem gehalten. Um kurz nach 11 Uhr brach der Brand in der Garage aus. Wie sich später herausstellte, dürfte das Feuer im Motorraum eines Pkw den Ausgang genommen haben. Das Auto war kurz zuvor dort abgestellt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des Hauses oder benachbarte Häuser konnte verhindert werden, berichtet die Polizei.