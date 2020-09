Trotz Blaulicht und Folgetonhorn: Rettungsauto kollidierte in Weer mit Auto

Weer – Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Sonntagmittag in Weer gekommen. Gegen 10.20 Uhr war auf der Tiroler Straße ein Rettungsauto zu einem Notfall unterwegs – mit Blaulicht und Folgetonhorn. Unmittelbar vor dem Auto fuhr ein Pkw, gelenkt von einer Schwazerin (45). Im Rettungsauto befanden sich drei Sanitäter.

Der Lenker des Rettungsautos (24) überholte den Pkw links an einer Verkehrsinsel. Genau in diesem Moment setzte die 45-Jährige zum Linksabbiegen in eine Gemeindestraße ein – obwohl das laut Polizei dort verboten war, entsprechende Schilder waren angebracht. Es kam zu einer rechtwinkligen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Rettungswagen erwischte die linke Seite des Pkw. Das Auto wurde in einen Graben geschleudert und touchierte ein Verkehrszeichen. Der Rettungswagen blieb 30 Meter weiter stehen.