Wanderer im Karwendel vermisst: 40-Jähriger lebend gefunden

Scharnitz – Seit Sonntag wurde in einer groß angelegten Suchaktion im Bezirk Schwaz nach zwei unabhängig voneinander vermissten Bergsteigern gesucht – erfolgreich. Ein 40-jähriger Wanderer aus Deutschland, der seit Samstag abgängig war, ist am Montag gefunden worden. Sein blauer Rucksack hatte die Einsatzkräfte auf die richtige Spur geführt. Die Besatzung des Hubschraubers hatte den Rucksack zwischen Felsen im Bereich Vomperloch entdeckt.

Der 40-Jährige hatte sich nach einer zweitägigen Bergtour im Karwendelgebirge bei Hinterriß nicht wie vereinbart gemeldet. Seine Ehefrau hatte in daraufhin am Samstag gegen Mitternacht als vermisst gemeldet. Eine Suchaktion am Sonntag musste wegen der schlechten Wetterverhältnisse abgebrochen werden. Am Montag wurde die Suche nach dem Vermissten schließlich fortgesetzt.

Bei einem Flug über die Flanken des Vomperlochs entdeckte die Besatzung des Hubschraubers plötzlich etwas leuchtendes Blaues. Bergretter seilten sich ab und fanden den Rucksack. Die Einsatzkräfte begannen sofort damit, die unmittelbare Umgebung abzusuchen und entdeckten dabei den Deutschen in einem Latschenfeld.

Der Alpinist hatte zwei Tage lang unter den Latschen Schutz gesucht. Er habe sich mehrmals auf der Tour verirrt. Der Mann sei nur noch schwach ansprechbar und extrem erschöpft gewesen, sagte Alfred Walenta von der Bergrettung Schwaz im Gespräch mit ORF Tirol. Der 40-Jährige wurde sofort in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Der Alpinist hatte beim Abstieg in das Vomperloch absichtlich seinen Rucksack als Lebenszeichen in den Felsen zurückgelassen.

48-Jähriger unverletzt aufgefunden

Auch ein 48-jähriger Deutscher, der im gleichen Gebiet als vermisst galt, wurde gefunden. Der Mann, der am Freitag mit dem Zug von München nach Scharnitz gefahren war, startete von dort aus eine Tour durchs Karwendelgebirge. Am Samstag wollte er mit dem Zug wieder nach München zurückkehren. Samstagnachmittag gegen 14 Uhr rief er seine Ehefrau an und sagte, er werde über einen markierten Steig durch das Vomperloch bis nach Vomp absteigen und mit dem nächsten Zug nach München fahren. Dort werde er um 23 Uhr ankommen. Dann benötigte der Mann jedoch für den Abstieg länger als gedacht und übernachtete nochmal in einer Jagdhütte im Bereich "In der Au". Dort hatte der Mann keinen Handyempfang.

Die Ehefrau meldete den Mann als vermisst, als er nicht auftauchte und auch nicht zu erreichen war. Am Sonntagvormittag startete die Suchaktion. Der Mann wurde schließlich im Bereich Vomperloch gegen 10.50 Uhr angetroffen, schreibt die Polizei. Er war unverletzt. Der 48-Jährige wurde von der Bergrettung aus dem Vomperloch begleitet und nach Schwaz gebracht. Dort nahm er den Zug nach München.