Wanderer im Karwendel vermisst: Suche nach 40-Jährigem wird fortgesetzt

Scharnitz – Am Sonntag wurde in einer groß angelegten Suchaktion nach zwei vermissten Bergsteigern gesucht. Eine der beiden Suchen war erfolgreich, die andere musste vorerst abgebrochen werden.

Ein 48-Jähriger Deutscher fuhr am Freitag mit dem Zug von München nach Scharnitz. Von dort aus startete er eine Tour durchs Karwendelgebirge. Am Samstag wollte er mit dem Zug wieder nach München zurückkehren. Am Samstagmittag gegen 14 Uhr rief er seine Ehefrau an und sagte, er werde über einen markierten Steig durch das Vomperloch bis nach Vomp absteigen und mit dem nächsten Zug nach München fahren. Dort werde er um 23 Uhr ankommen. Dann benötigte der Mann jedoch für den Abstieg länger als gedacht und übernachtete nochmal in einer Jagdhütte im Bereich "In der Au". Dort hatte der Mann keinen Handyempfang.