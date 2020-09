Heuballen in Niederndorfer Tenne brannten: 95 Feuerwehrleute im Einsatz

Niederndorf – Brennende Heuballen haben am Sonntag in Niederndorf für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Die Eigentümer der freistehenden Tenne bemerkten am Nachmittag, dass die vor etwa drei Wochen eingelagerten Heuballen rauchten. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Niederndorf, Ebbs und Walchsee entfernten sämtliche Heuballen aus der Tenne. Die Brennenden wurden im Freien gelöscht. Dazu musste eine Schlauchleitung über die Bundesstraße gelegt werden.