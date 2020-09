Unfall in Imst: Moped fuhr auf Pkw, Jugendlicher und Vater verletzt

Imst – Am Sonntagnachmittag sind in Imst zwei Menschen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Der Lenker eines Pkw hielt auf der Tiroler Straße an, um zwei Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Ein Mopedfahrer (15) bemerkte das zu spät. Er fuhr auf den Pkw auf. Der Jugendliche und dessen Vater (48), der auf dem Sozius mit auf dem Moped saß, wurden gegen die Heckscheibe geschleudert. Trotz Sturzhelm erlitten sie Schnittverletzungen unbestimmten Grades.