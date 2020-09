Johnson fordert Brexit-Deal mit EU bis 15. Oktober, Barnier besorgt

London – Am Dienstag sollen die seit Monaten auf der Stelle tretenden Brexit-Gespräche in London wieder aufgenommen werden. Knackpunkte sind unter anderem das Beharren Großbritanniens auf eine vollständige Autonomie bei Staatshilfen sowie die Forderungen im Bereich der Fischerei. Großbritannien ist im Jänner aus der EU ausgetreten. Nun setzt Großbritanniens Premier Boris Johnson die Europäische Union kurz vor der nächsten Runde unter Druck.

Bis zum 15. Oktober solle eine Einigung zu einem Handelsabkommen auf dem Tisch liegen. Ansonsten werde es kein Freihandelsabkommen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union geben, teilte Johnson am Sonntagabend in London mit. EU-Chefunterhändler Michel Barnier zeigte sich besorgt und war der Regierung in London "Rosinenpickerei" vor. Er sei besorgt, halte es aber immer noch für möglich, ein Abkommen über die besonders strittige Frage der Fischerei-Rechte zu finden.