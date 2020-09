Drei-Punkte-Plan gegen Plastikmüll: Gewessler will Quote, Pfand und Abgabe

Wien - Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) will mit einem Drei-Punkte-Plan einerseits den Müllberg reduzieren, andererseits Strafzahlungen an die EU vermeiden. Dabei denkt sie an eine Quote für Mehrwegflaschen im Handel, ein Pfand auf Einwegflaschen und eine Abgabe für Erstellung und Import von Kunststoffen, so die Ministerin am Montag in Wien.