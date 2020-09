21-Jähriger in Italien wollte Freund helfen: Wurde zu Tode geprügelt

Collefero – In Italien ist ein junger Mann, der offenbar während einer Auseinandersetzung einem Freund zu Hilfe kommen wollte, zu Tode geprügelt worden. Die Polizei nahm vier Verdächtige in einer Bar fest, die „noch Blut an den Händen“ gehabt hätten, wie die Zeitung Il Messaggero am Montag berichtete.