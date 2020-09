Kinder hörten laut Musik: Deutscher schoss auf Box und traf Buben

Berlin – Aus Ärger über laute Musik hat ein Mann im Norden Brandenburgs mit einem Luftgewehr auf eine Musikbox geschossen – und dabei aber ein Kind getroffen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neuruppin sagte, kam der elfjährige Bub am Sonntag mit einer Prellung am Bein davon. Gegen den 35 Jahre alten Mann werde wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt.