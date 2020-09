Thiem marschierte mit Dreisatzsieg souverän ins US-Open-Viertelfinale

New York – Dominic Thiem erreichte zum zweiten Mal nach 2018 das Viertelfinale der US Open in New York. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher wurde am Montag vom 20-jährigen Kanadier Felix Auger-Aliassime nur im ersten Satz gefordert. Thiem siegte nach 2:06 Stunden mit 7:6(4),6:1,6:1. Thiem hat damit ein Preisgeld in Höhe von 425.000 Dollar (358.892,08 Euro) brutto sowie 360 ATP-Zähler sicher.