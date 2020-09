Gewappnet für den Notfall

Wussten Sie, dass die meisten Notfälle im persönlichen Umfeld geschehen – Zuhause, beim Sport oder in der Freizeit – und nahestehende Personen betreffen? In Österreich erleiden jedes Jahr rund 10.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Atem-Kreislaufstillstand. In vielen Fällen ist niemand da, um mit der Herzdruckmassage zu beginnen. Aber auch selbst könnte man irgendwann Hilfe benötigen und ist dann darauf angewiesen, dass jemand zur Stelle ist.

Im Fall einer Erkrankung oder eines Unfalles können die ersten Minuten über Leben und Tod entscheiden. Daher ist es unumgänglich zu wissen, welche Maßnahmen in Notsituationen gesetzt werden müssen, um den Menschen in Not bestmöglich zu versorgen. Vielen fällt es schwer, Erste Hilfe zu leisten, weil sie sich unsicher sind oder Angst haben, falsch zu handeln. Dabei ist Erste Hilfe eigentlich ganz einfach. Den einzigen Fehler, den man machen kann, ist nichts zu tun. Die erforderlichen Erste-Hilfe-Handgriffe und -Maßnahmen regelmäßig zu trainieren und zu wiederholen – das ist die Voraussetzung, um anderen Menschen in einer brenzligen Lage helfen zu können. Die Erste-Hilfe-Kurse des Roten Kreuzes sorgen dafür, dass die Kenntnisse stets up to date bleiben und man im Ernstfall weiß, was zu tun ist.