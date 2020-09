Urteil: Kostenpflicht für A1-Hotline "Georg" war unzulässing

Wien – Die A1 Telekom Austria ist in zweiter Instanz wegen ihrer kostenpflichtigen Hotline für "Georg"-Kunden verurteilt worden. Nach Ansicht des Oberlandesgerichts Wien war es unzulässig, dass Kunden ihre Freiminuten ausgerechnet für die Hotline nicht verwenden durften. Eine angebotene Kundenhotline muss auch für Internetkunden zum Grundtarif erreichbar sein. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

Geklagt hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI), der bereits in erster Instanz siegreich gewesen war. Der beklagte Konzern, A1 Telekom Austria, hat die kostenpflichtige "Georg"-Hotline bereits im April 2019 eingestellt, dennoch gegen das vor einem halben Jahr ergangene erstinstanzliche Urteil Berufung eingelegt. Damit ist die Beklagte beim Oberlandesgericht (OLG) nun abgeblitzt.

Von der A1 Telekom Austria hieß es am Dienstag auf Anfrage: "Die Hotline ist bereits seit April 2019 für alle kostenlos erreichbar. Insofern haben wir dem Urteil schon lange vorgegriffen."

A1 Telekom Austria hatte für die Marke "Georg" zwei Servicenummern eingerichtet: die Kurzrufnummer 610 zum Grundtarif, die nur von "Georg"-Handynummern erreichbar war und eine kostenpflichtige 0820er-Nummer für Anrufer aus allen anderen Netzen. "Kunden, die bei 'Georg' ausschließlich einen Vertrag für (mobiles) Internet hatten und deren SIM-Karte daher in einem Modem bzw. Router verwendet wurde, mussten 0,15 Euro pro Minute für den Anruf bei der Helpline zahlen", erklärte der VKI am Dienstag in einer Aussendung.