Forscher warnen vor Abkürzungen bei Impfstoffentwicklung

Wien – "Jeder Impfstoff gegen COVID-19 muss sicher, wirksam und für jedermann zugänglich sein." Das fordert die InterAcademy Partnership (IAP), ein Verbund von über 140 Wissenschaftsakademien weltweit in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Die Forscher sprechen sich darin gegen Abkürzungen bei der Impfstoffentwicklung sowie einem "Impfstoff-Nationalismus" beim Ankauf von Vakzinen aus.

Impfstoffe würden von entscheidender Bedeutung sein, um die Corona-Pandemie zu kontrollieren und den Menschen eine Rückkehr in ihr tägliches Leben zu ermöglichen, heißt es in der Erklärung des Akademie-Netzwerks, dem auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) angehört. Doch bei der Beurteilung von Sicherheit und Wirksamkeit von COVID-19-Impfstoffkandidaten dürften keine Abstriche gemacht werden.

Milliarden von Dollar würden derzeit in die Forschung zu COVID-19-Impfstoffen fließen, die in einem noch nie dagewesenen Tempo durchgeführt werde. Die IAP beruft sich auf Angaben der WHO, wonach sich Anfang September 34 Impfstoffkandidaten in der klinischen und weitere 142 in der präklinischen Phase befinden.