Dieter Unterberger neuer Obmann der Sparte Handel in der WK Tirol

Innsbruck – Die mehr als 15.000 Tiroler Handelsunternehmen haben in der Tiroler Wirtschaftskammer einen neuen Sprecher. Der 46-jährige Fahrzeughändler Dieter Unterberger (Unterberger Gruppe) folgt Martin Wetscher in der Funktion als Spartenobmann. Dieser war seit 2014 an der Spitze der Sparte und wechselt Ende September wie angekündigt ins Präsidium der WK Tirol.