Der Seele Gutes tun und den Körper stärken mit einer Thermen-Auszeit im Ötztal

Kurz mal raus im Herbst: Ohne lange Anreise, aber mit maximalem Erholungs-Wert. Weil der Winter lang werden kann. „Im Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe, das auch im AQUA DOME sprudelt, gelingt es besonders leicht, den Geist zu befreien und sich selbst zu finden“, weiß Geschäftsführerin Bärbel Frey. Vorher vielleicht die Natur aktiv erleben, dann neue Kraft tanken in der wohligen Wärme der Wasser- und Saunawelten des AQUA DOME ? Immerhin gilt das „World’s Best Mineral & Hot Spring Spa“ als eine der ersten Adressen für Wellness und Erholung und ist zugleich tief verwurzelt in den Traditionen des Ötztals.

Mit den Rundum-Wohlfühl-Paketen „Relax! Tagesurlaub“ lässt es sich in Therme, Sauna und Fitness an nur einem Tag wohltuend entspannen. Bei Ihrer Ankunft schlemmen Sie ein reichhaltiges Vital-Frühstück, mittags überrascht ein kulinarischer Gruß aus der Küche. Wenn Sie nach dem Drink an der Poolbar, vor der nächsten Yoga-Session oder nach Ihrem Ausflug ins schwebende Solebecken ruhen möchten, ist schon eine Liege für Sie persönlich reserviert. „Relax! Tagesurlauber“ genießen im Treatment & SPA außerdem Signature Treatments wie die Ötztaler Steinmassage oder die Thermal deep Relax Massage zu besonderen Konditionen. So hat ein Kurzurlaub im AQUA DOME Langzeitwirkung. Inspirationen: https://www.aqua-dome.at/de/therme/relax-tagesurlaub/.