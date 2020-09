Hund lief über Straße: Radfahrerin nach Sturz in Lienz bewusstlos

Lienz – Nach einem Fahrradunfall am Dienstag in Lienz ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Wie die Exekutive berichtet, fuhr eine 77-Jährige gegen 9.45 Uhr mit ihrem Rad in der Beda-Weber-Gasse Richtung Pfarrbrücke. Laut einer Zeugin lief unmittelbar vor der Radlerin ein hellbrauner Mischlingshund über die Straße. Die 77-Jährige dürfte stark abgebremst haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und dabei zu Sturz gekommen sein.