80-Jährige stürzte bei Gartenarbeiten in Alpbach 40 Meter in Graben

Alpbach – Bei einem Unfall in ihrem Garten in Alpbach wurde am Dienstagabend eine 80-Jährige schwer verletzt. Die Frau wollte gegen 19.15 Uhr Blumen- und Strauchschnitt in einem angrenzenden Graben entsorgen. Auf dem nassen Untergrund dürfte sie ausgerutscht und anschließend etwa 40 Meter über steiles Gelände in den Graben gestürzt sein.