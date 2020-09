Haie-Boss Hanschitz: „Es geht in dieser Saison ums Überleben“

Innsbruck – Mensch, war das schön, als in den vergangenen Jahren in einer oft vollen Haie-Halle unter 3000 Fans der Bär steppte. Die legendäre 100-Minuten-Partie gegen die Vienna Capitals im Play-off 2018 sticht dabei ins Auge.

2020 ist es wegen dem Coronavirus und in Sachen Zuschauerzahlen aber für alle Clubs an der Zeit, kleinere Brötchen zu backen. Und so stehen den Innsbrucker Haien in dieser Saison nur 985 Sitzplätze im Schachbrettmuster mit den dafür notwendigen Abständen zur Verfügung. Mehr als die Hälfte der Plätze, so Haie-Obmann Günter Hanschitz, sei über Sponsorpakete vergeben, das Rennen um die restlichen Abo-Plätze wird am Donnerstag auf schriftlichem Weg mit Käuferpersonalisierung gestartet. Der künftige Dauerkarten-Besitzer trägt bei einer Weitergabe seiner Abokarte die Verantwortung, dass die lückenlose Nachverfolgung des Besuchers gegeben ist.