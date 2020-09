Mann löste Cobra-Einsatz auf der Wildschönauer Landesstraße aus

Wörgl – Ein Mann, der sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hat am späten Dienstagabend auf der Wildschönauer Landesstraße einen Cobra-Einsatz ausgelöst. Der Lenker war gegen 23.30 Uhr durch renitentes Verhalten aufgefallen. Da Gefahr der Eigen- und Fremdgefährdung bestand, wurde neben Rettung, Bergrettung, Polizei Wörgl und Feuerwehr auch die Sondereinheit zum Einsatz gerufen. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, sprang der Mann in sein Auto und fuhr davon.