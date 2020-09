Gut zu wissen: Das bedeuten die Corona-Ampelfarben bei Veranstaltungen

Die Novelle zum Covid 19-Maßnahmengesetz und Epidemiegesetz wird laut Gesundheitsministerium voraussichtlich am 23. September im Nationalrat beschlossen. Nach einer Behandlung im Bundesrat soll sie spätestens am 1. Oktober in Kraft treten. Die Regelungen zu den Veranstaltungen für den gelben Ampel-Bereich werden voraussichtlich mit 1. Oktober in Kraft treten.