Amtstierärztin mit Gewalt Zutritt verwehrt: Zwei Festnahmen in Pradl

Innsbruck – Wegen versuchten Widerstandes gegen die Amtstierärztin mussten am Mittwochvormittag in Innsbruck zwei Personen festgenommen werden. Gegen 10.30 Uhr wollte die Veterinärmedizinerin in einer Wohnung im Stadtteil Pradl nach dem Rechten sehen – sie vermutete verwahrloste Tiere in den Räumlichkeiten.