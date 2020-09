„Anlass zum Handeln": Diese Corona-Maßnahmen werden in Innsbruck jetzt empfohlen

Innsbruck – Angesichts der jüngsten Steigerungen bei den Corona-Fällen in der Stadt Innsbruck rechnen Landesregierung und Stadtführung damit, dass die neue Corona-Ampel am Freitag auf Gelb schalten wird.

Die Zahl der an Covid-19 positiv getesteten Personen stieg Mittwoch mit Stand 8.30 Uhr weiter an – es waren 152 aktiv Infizierte im Stadtgebiet. Die für kommenden Freitag angekündigte Aktualisierung der Corona-Ampelschaltung des Bundes wird daher für die Bezirke Innsbruck-Stadt und Kufstein voraussichtlich auf „Gelb“ stehen.

„Es besteht in Innsbruck Anlass zum Handeln. Wir appellieren daher an die gesamte städtische Bevölkerung freiwillig verstärkte Maßnahmen einzuhalten. So ist es für Kundinnen und Kunden sinnvoll, ab sofort einen Mund-Nasen-Schutz in allen Bereichen des Handels zu tragen. Auch Kellner können präventiv mit einem Mund-Nasen-Schutz in der Gastronomie sich und andere schützen“, betonte Bürgermeister Georg Willi.