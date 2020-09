Pitbull attackierte Yorkshire Terrier in Rum: Polizei sucht Hundebesitzer

Rum – Nach einer Hundeattacke in Rum sucht die Polizei nach dem Besitzer eines Pitbull Terriers und Zeugen des Vorfalls. Gegen 18.20 Uhr spazierten zwei 13-jährige Mädchen mit einem weißen Yorkshire Terrier an einem Imbissstand in der Steinbockallee vorbei. Plötzlich riss sich der braune Pitbull, der an einem leeren Stuhl angeleint war, los. Das Tier griff den Hund der Mädchen an. Der Yorkshire Terrier erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.