Waldbrände in Griechenland: Dutzende Häuser zerstört

Athen – Nach längerer Trockenheit sind in Griechenland zahlreiche Busch- und Waldbrände ausgebrochen. Dies teilte die Zentrale der Feuerwehr in Athen am Donnerstag mit. Stürmische Winde fachten die Flammen immer wieder an. Betroffen war vor allem eine Region rund 50 Kilometer östlich von Athen.