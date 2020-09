Bäume bei Innsbrucker Viaduktbögen sind trotz heftiger Proteste gefallen

Innsbruck – Trotz heftiger Proteste von Anrainern und Oppositionspolitikern haben die ÖBB am Donnerstag, im Rahmen der Bauarbeiten für die Haltestelle "Innsbruck Messe", zwölf Kastanien in der Ing.-Etzel-Straße entfernt. Schon in den frühen Morgenstunden hatten sich einige Dutzend Aktivisten versammelt, um gegen die Fällung zu protestieren.