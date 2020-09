Edtstadler: Briten verstoßen klar gegen internationale Gesetze

Wien – Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat der britischen Regierung einen Bruch von Gesetzen durch die angekündigten Änderungen am Brexit-Abkommen vorgeworfen. Edtstadler bedauerte am Donnerstag in einer Stellungnahme, "dass das britische Vorgehen offensichtlich von politischen Launen abhängig ist, und wir nicht darauf vertrauen können, dass geschlossene Vereinbarungen auch halten".