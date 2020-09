Ofner schnupperte in Kitzbühel gegen Schwartzman an einer Sensation

Kitzbühel - Mit Sebastian Ofner ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel der letzte Österreicher im Einzel-Bewerb im Achtelfinale ausgeschieden. Der 24-Jährige musste sich gegen den favorisierten Diego Schwartzman am Donnerstag knapp mit 2:6,6:2,5:7 geschlagen geben. Gegen den Weltranglisten-13. aus Argentinien wäre eine Überraschung für Ofner möglich gewesen. Beide Spieler präsentierten sich sehr fehleranfällig.

"Viele Fehler auf beiden Seiten" sah demnach auch der in der Gamsstadt als Nummer zwei gesetzte Schwartzman im Siegerinterview. "Ich hatte am Ende mehr Glück." Der Südamerikaner hatte in Kitzbühel zum Auftakt ein Freilos gehabt. Er trifft nun im Viertelfinale auf den Serben Laslo Djere, der den italienischen Jungstar Jannik Sinner (19) überraschend 6:4,6:4 bezwang.