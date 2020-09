Unbekannte brachen in Kellerabteil in Innsbruck ein und stahlen Mountainbikes

Innsbruck – Zwischen vergangenen Dienstag, 14.30 Uhr, und Donnerstag,14.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Museumstraße in Innsbruck auf. Dort stahlen sie zwei hochwertige Mountainbikes. Dadurch entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)