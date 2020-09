Fünf Verletzte durch illegalen Böller in Matrei in Osttirol

Matrei in Osttirol – Fünf Verletzte forderte das Zünden eines Böllers eines traditionellen "Streiches" anlässlich einer bevorstehenden Hochzeit.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr fuhren elf Männer im Zuge des sogenannten „Kastenführens“ während des Polterabends (dabei wird der Kasten der Braut aus ihrem Heimatort "entführt") auf einem Traktor mit Anhänger von Virgen nach Matrei in Osttirol. Dabei zündete ein 30-Jähriger auf dem Anhänger einen Böller, welcher in seiner Hand explodierte.