Laut Microsoft Hackerangriffe aus Russland und China auf US-Wahl

Redmond (Washington) – Hacker aus Russland und China haben nach Angaben des US-Unternehmens Microsoft zuletzt gezielte Cyberangriffe im Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl verübt. Die Attacken hätten auf Mitarbeiter aus den Wahlkampflagern von Präsident Donald Trump sowie dem Herausforderer der Demokraten, Joe Biden, gezielt und seien vereitelt worden, teilte Microsoft am Donnerstag mit.

"In den vergangenen Wochen hat Microsoft Cyberangriffe entdeckt, die auf Personen und Organisationen abzielen, die an den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen beteiligt sind", erklärte Microsofts Vizepräsident Tom Burt. Es verdeutliche, dass "ausländische Gruppen ihre Bemühungen im Hinblick auf die Wahlen im Jahr 2020 wie erwartet verstärkt haben". Dies stehe im Einklang mit dem, was die US-Regierung und andere Kreise berichtet hätten.